Бразилец отметился шедевральным ассистом в поединке против Стали Мелец.

Коноплянка обратился к Дзюбе: "Нас убивают в Украине, нас жгут, бомбят, и это правда"

Поле было скользкое и покрытое снегом, но Ривалдиньо решился отдавать передачу рабоной из центра поля. Мяч прилетел идеально на ход Камилю Пестке, который еще немного продвинулся и ошарашил кипера дальним ударом под стойку.

Матч завершился победой Краковии со счётом 2:1. Украинцы Дитятьев и Коноплянка не попали даже в заявку "полосатых", поэтому могли наслаждаться мастерством партнеров разве что по телевизору.

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