Після драматичного вильоту Бразилії у серії пенальті від Хорватії уся команда "пентакампеонів" була в пригніченому стані. Емоційно відреагував і Неймар, який не міг стримати сліз, стоячи в центрі поля.

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Несподівано до нього підбіг Лео Перішіч. Хлопець протягнув руку бразильцю, аби підтримати того в скрутний момент. Неймар приобійняв хлопчика та продовжив заспокійливу бесіду з Дані Алвесом.

Нагадаємо, Бразилія не втримала переможний рахунок в екстратаймах у грі з Хорватією та поступились у серії пенальті, не реалізувавши два удари.

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