Сын Перишича попытался утешить Неймара после вылета Бразилии из ЧМ-2022 – трогательное видео
Лео Перишич, сын хавбека сборной Хорватии Ивана Перишича, отметился красивым поступком по отношению к суперзвезде сборной Бразилии Неймара.
После драматичного вылета Бразилии в серии пенальти от Хорватии вся команда "пентакампеонов" была в подавленном состоянии. Эмоционально отреагировал и Неймар, который не мог сдержать слез, стоя в центре поля.
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Неожиданно к нему подбежал Лео Перишич. Парень протянул руку бразильцу, чтобы поддержать того в трудный момент. Неймар приобнял мальчика, после чего продолжил успокоительную беседу с Дани Алвесом.
Напомним, Бразилия не удержала победный счет в экстратаймах в игре с Хорватией и уступила серию пенальти, не реализовав два удара.
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