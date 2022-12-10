После драматичного вылета Бразилии в серии пенальти от Хорватии вся команда "пентакампеонов" была в подавленном состоянии. Эмоционально отреагировал и Неймар, который не мог сдержать слез, стоя в центре поля.

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Неожиданно к нему подбежал Лео Перишич. Парень протянул руку бразильцу, чтобы поддержать того в трудный момент. Неймар приобнял мальчика, после чего продолжил успокоительную беседу с Дани Алвесом.

Напомним, Бразилия не удержала победный счет в экстратаймах в игре с Хорватией и уступила серию пенальти, не реализовав два удара.

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