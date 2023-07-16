Колумбійський футболіст московського ЦСКА Хорхе Карраскаль, який відомий українським фанатам за виступами в складі львівських Карпат, може змінити клубну прописку.

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Як повідомляють російські ЗМІ, футболістом цікавиться грецький ПАОК, головним тренером якого є син наставника київського Динамо Мірчі Луческу – Разван.

За інформацією джерел, на гравця також претендують клуб з Європи та Латинської Америки. Московський клуб хоче отримати за футболіста близько 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, Карраскаль виступав за Карпати з 2017 по 2019 роки. Він прийшов у команду із Севільї за два мільйони євро (перший рік грав на правах оренди). Усього за "левів" провів 41 матч, в яких забив шість голів та зробив 5 результативних передач.