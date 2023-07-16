Колумбийский футболист московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, известный украинским фанатам по выступлениям в составе львовских Карпат, может сменить клубную прописку.

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Как сообщают российские СМИ, футболистом интересуется греческий ПАОК, главным тренером которого является сын наставника киевского Динамо Мирчи Луческу – Разван.

По информации источников, игроки также претендуют клуб из Европы и Латинской Америки. Московский клуб хочет получить за футболиста около 8 миллионов евро.

Напомним, Карраскаль выступал за Карпаты с 2017 по 2019 годы. Он пришел в команду из Севильи за два миллиона евро (первый год играл на правах аренды). Всего за "львов" провел 41 матч, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.