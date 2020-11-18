"Орли" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 16-річного Андреа Каннаваро.

Арсенал відмовився підписати сина Бергкампа

Юний італієць виховувався у структурі китайського Гуанчжоу Евергранд, який очолює батько – Фабіо Каннаваро. Наразі Андреа виступатиме за Лаціо U-17. Родинні риси чітко помітні на фото з презентації. Каннаваро-молодший є ледь не копією свого батька, хоча й надає перевагу густій шевелюрі замість фірмової лисини.

Нагадаємо, Фабіо Каннаваро у 2006 році ставав чемпіоном світу зі збірною Італії і здобував "Золотий м'яч". Його рідний брат Паоло також чимало виступав на найвищому рівні, зокрема понад 200 поєдинків за Наполі.

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