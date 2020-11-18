"Орлы" на своем официальном сайте объявили о подписании 16-летнего Андреа Каннаваро.

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Юный итальянец воспитывался в структуре китайского Гуанчжоу Эвергранд, который возглавляет отец – Фабио Каннаваро. Пока Андреа будет выступать за Лацио U-17. Родственные черты отчетливо заметны на фото с презентации. Каннаваро-младший является едва ли не копией своего отца, хотя и предпочитает густую шевелюру вместо фирменной лысины.

Напомним, Фабио Каннаваро в 2006 году становился чемпионом мира со сборной Италии и получил "Золотой мяч". Его родной брат Паоло также немало выступал на высшем уровне, в том числе более 200 поединков за Наполи.

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