Син Ето'о пропустить юніорський чемпіонат світу через указ президента Камеруну

Син колишнього нападника Барселони Самюеля Ето'О – Ет'єн, не зможе зіграти за збірну Камеруну U-17 на юнацькому чемпіонаті світу в Бразилії.

Юний форвард, який виступає за Мальорку U-17, був запрошений на збір національної команди, взяв участь в товариському матчі, але в результаті не потрапив до заявки на турнір, інформує ВВС.

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Причиною такого рішення став указ президента Камеруну Поля Бійя, який в 2014 році ухвалив, що за юнацькі національні збірні (U-15 і U-17) повинні грати виключно футболісти, що представляють камерунські клуби.

Тренер збірної Камеруну U-17 Тома Лібії звертався щодо цієї ситуації у футбольну федерацію країни, але в підсумку питання не було переглянуте.

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