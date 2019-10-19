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Сын Это'о пропустит юниорский чемпионат мира из-за указа президента Камеруна

00:48 15 Читати українською
Сын Это'о пропустит юниорский чемпионат мира из-за указа президента Камеруна
Этьен Это'О / фото: Мальорка

Сын бывшего нападающего Барселоны Самюэля Это'О Этьен Это'О не сможет сыграть за сборную Камеруна U-17 на юношеском чемпионате мира в Бразилии.

Юный форвард, выступающий за Мальорку U-17, был приглашен на сбор национальной команды, принял участие в товарищеском матче, но в итоге не попал в заявку на турнир, информирует ВВС.

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Причиной такого решения стал указ президента Камеруна Поля Бийя, который в 2014 году постановил, что за юношеские национальные сборные (U-15 и U-17) должны играть исключительно футболисты, представляющие камерунские клубы.

Тренер сборной Камеруна U-17 Тома Либии обращался относительно этой ситуации в футбольную федерацию страны, но в итоге вопрос не был пересмотрен.

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