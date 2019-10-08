Ето'О розповів про неоднозначне ставлення до Гвардіоли

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О розповів про своє ставлення до тренера Хосепа Гвардіоли, під керівництвом якого він виступав за "синьо-гранатових".

"Кожен має свою думку, і, мабуть, настав час мені висловити свою. Я люблю Гвардіолу-тренера, але не Гвардіолу-людину.

Моурінью на прикладі Ето'О показав несправедливість футболу

Гвардіола чудово доносить інформацію, яка стосується гри. В розумінні футболу, у вмінні пояснити футболісту його роль він – найкращий. З ним я вчився грати у футбол. Але у деяких питаннях, які не стосуються гри, ми не завжди знаходили спільну мову", – цитує Ето'О Marca.

Нагадаємо, Ето'О виступав під керівництвом Гвардіоли в Барселоні у сезоні 2008/2009, після завершення якого став частиною переходу Златана Ібрагімовіча в каталонський клуб.

Ребров випередив Ярмоленка, а Дієго Коста вказав шлях Зозулі: 15 трансферів зірок, про які ви могли не знати