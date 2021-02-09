Син Дрогба приєднався до італійського клубу
10:06 - Читать на русском
Ісаак Дрогба вирішив підкорювати італійський чемпіонат.
Івуарійський нападник Ісаак Дрогба підписав контракт із італійським Фольгоре Чаретезе, повідомляє офіційний сайт клубу.
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21-річний син легенди Челсі з липня залишався без роботи. Останнім клубом Ісаака був французький Генгам, а виховувався форвард в академії Челсі.
Фольгоре Чаретезе виступає у четвертому за силою дивізіоні Італії, нова команда Дрогба-молодшого наразі розташовується на 7-й сходинці турнірної таблиці Серії D.
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