Екс-одноклубник Андрія Шевченка зробив публікацію в Instagram, яку зафіксувало видання The Sun.

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"Зазвичай я не обговорюю своє особисте життя, але через неправдиві спекуляції в ЗМІ сьогодні я із сумом підтверджую, що ми розлучилися з Лаллою після 20 років спільного життя. Ми залишаємося дуже близькими, і тепер всі наші зусилля будуть спрямовані на наших дітей, їхню безпеку та захист всієї родини", – написав Дрогба.

Причиною розриву називають подружню зраду 42-річного івуарійця. Раніше в мережу "злили" фото та відео, на яких Дрогба в ліжку розважається з іншою жінкою.

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