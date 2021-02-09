Ивуарийский нападающий Исаак Дрогба подписал контракт с итальянским Фольгоре Чаретезе, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний сын легенды Челси с июля оставался без работы. Последним клубом Исаака был французский Генгам, а воспитывался форвард в академии Челси.

Фольгоре Чаретезе выступает в четвертом по силе дивизионе Италии, новая команда Дрогба-младшего пока располагается на 7-й строчке турнирной таблицы Серии D.

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