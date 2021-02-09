Сын Дрогба присоединился к итальянскому клубу
10:06 - Читати українською
Исаак Дрогба решил покорять итальянский чемпионат.
Ивуарийский нападающий Исаак Дрогба подписал контракт с итальянским Фольгоре Чаретезе, сообщает официальный сайт клуба.
Дрогба развелся с женой после 20 лет совместной жизни – легенду Челси поймали за изменой
21-летний сын легенды Челси с июля оставался без работы. Последним клубом Исаака был французский Генгам, а воспитывался форвард в академии Челси.
Фольгоре Чаретезе выступает в четвертом по силе дивизионе Италии, новая команда Дрогба-младшего пока располагается на 7-й строчке турнирной таблицы Серии D.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter