Це сталося в поєдинку молодіжних складів Орландо Сіті та Інтера Маямі. На 84-й хвилині Ромео Бекхем зробив рахунок 3:1 на користь гостей. Цей рахунок став остаточним, а гол 19-річного англійця виявився для нього першим у професіональній кар'єрі.

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Він був забитий ударом зі штрафного – так, як це неодноразово робив знаменитий батько Ромео. Девід Бекхем вже привітав сина зі знаковим для нього моментом, опублікувавши відео забитого м'яча в Instagram.

"Чудовий штрафний, друже", – не без гордості написав екс-хавбек Манчестер Юнайтед, Реала та збірної Англії.