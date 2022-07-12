Син Бекхема забив дебютний гол у кар'єрі – відео ефектного штрафного в стилі батька
12 липня 09:26 - Читать на русском
Ромео Бекхем відзначився першим забитим м'ячем на дорослому рівні.
Це сталося в поєдинку молодіжних складів Орландо Сіті та Інтера Маямі. На 84-й хвилині Ромео Бекхем зробив рахунок 3:1 на користь гостей. Цей рахунок став остаточним, а гол 19-річного англійця виявився для нього першим у професіональній кар'єрі.
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Він був забитий ударом зі штрафного – так, як це неодноразово робив знаменитий батько Ромео. Девід Бекхем вже привітав сина зі знаковим для нього моментом, опублікувавши відео забитого м'яча в Instagram.
"Чудовий штрафний, друже", – не без гордості написав екс-хавбек Манчестер Юнайтед, Реала та збірної Англії.
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