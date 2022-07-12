Іспанець безтурботно їхав на велосипеді провулком у центрі Манчестера, коли його почав переслідувати надто збуджений фанат. Чоловік вів пряму трансляцію і дуже хотів зробити спільне фото із зіркою.

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"Йоу, Пеп, давай сфотографуємось. Ей, Пееееп! Ви всі мусите це побачити. Та давай сфотографуємось, чого ти тікаєш? Я просто хочу одне фото, бро, Ні-ні, ти не можеш втекти. О, Боже! Всього одне фото, це все, що я хочу", – приблизно такими коментарями супроводжувалась погоня. Зрештою, Гвардіола зупинився і виконав прохання фаната, хоча й без посмішки.

Додамо, що наступний сезон для Ман Сіті стартує 30 липня матчем за Суперкубок Англії проти Ліверпуля.

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