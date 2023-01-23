Син Бекхема потролив зіркового батька після перемоги Арсенала над Манчестер Юнайтед – промовисте фото
Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем відвідав центральний матч 21-го туру АПЛ, в якому Арсенал обіграв Манчестер Юнайтед (3:2).
Легенду МЮ на Емірейтс супроводжував його син Ромео. Цікаво, що Бекхем-молодший прийшов на трибуни із шаликом улюбленого Арсенала, зовсім не переймаючись клубним минулим свого батька.
Українець відзначився голом у чемпіонаті Англії – в матчі зіграв син Бекхема
Поразка Манчестер Юнайтед неабияк засмутила Девіда, який отримав додатковий "удар" ще й від свого сина. Після гри Ромео опублікував у соцмережах спільне фото біля стадіону Арсенала. Емоції Бекхемів не потребують жодних слів. Проте молодший вирішив ще й поглузувати, додавши підпис: "Спи спокійно, татку".
Нагадаємо, нещодавно Ромео Бекхем повернувся до Англії, де на правах оренди приєднався до резервної команди Брентфорда. Там одним із його одноклубників є українець Єгор Ярмолюк.
Арсенал вирвав перемогу над МЮ – Зінченко став співавтором 2 голів і не помітив 100-мільйонну зірку, дубль нового героя