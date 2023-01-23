Легенду МЮ на Емірейтс супроводжував його син Ромео. Цікаво, що Бекхем-молодший прийшов на трибуни із шаликом улюбленого Арсенала, зовсім не переймаючись клубним минулим свого батька.

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Поразка Манчестер Юнайтед неабияк засмутила Девіда, який отримав додатковий "удар" ще й від свого сина. Після гри Ромео опублікував у соцмережах спільне фото біля стадіону Арсенала. Емоції Бекхемів не потребують жодних слів. Проте молодший вирішив ще й поглузувати, додавши підпис: "Спи спокійно, татку".

Нагадаємо, нещодавно Ромео Бекхем повернувся до Англії, де на правах оренди приєднався до резервної команди Брентфорда. Там одним із його одноклубників є українець Єгор Ярмолюк.

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