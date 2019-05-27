Символічна збірна сезону Серії А за даними Opta – Роналду поза списком

Статистичне агентство Opta Sport склало символічну збірну Серії А за підсумками сезону-2018/19.

Збірна була складена на основі аналізу статистичних даних. Найбільше представництво у команді сезону у Аталанти та Наполі – по 3 гравці. Дві позиції у збірній у Ювентуса, по одній – у Інтера, Роми і Лаціо. Відзначимо відсутність у символічній команді нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

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Воротар: Самір Хандановіч (Інтер);

Захисники: Александр Коларов (Рома), Франческо Ачербі (Лаціо), Каліду Кулібалі (Наполі), Жоау Канселу (Ювентус);

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Півзахисники: Фабіан Руїс (Наполі), Миралем П'яніч (Ювентус), Алехандро Гомес (Аталанта);

Нападники: Дріс Мертенс (Наполі), Дуван Сапата (Аталанта), Йосіп Ілічіч (Аталанта).