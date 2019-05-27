Екс-хавбек Металіста Гомес підкорив Серію А та став найкращим у топ-5 чемпіонатах Європи – цікава статистика

Капітан Аталанти Алехандро Гомес допоміг своїй команді здобути путівку в Лігу чемпіонів за підсумками сезону 2018/19 в Серії А.

Колишній хавбек Металіста Алехандро Гомес, який нині виступає за Аталанту, став одним із творців історичного успіху своєї команди. Напередодні бергамаски завоювали бронзові медалі Серії А і вперше у своїй історії пробилися в Лігу Чемпіонів.

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Цьому досягненню посприяла і феноменальна гра Гомеса. Аргентинець став лідером чемпіонату Італії за низкою статистичних показників: він здобув звання найкращого асистента першості (12), створив найбільше "великих нагод" (21) серед усіх гравців Серії А.

А за кількістю створених шансів для партнерів – їх у нього 112 – аргентинець став одноосібним лідером у топ-5 чемпіонатах Європи, повідомляє Squawka.

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Нагадаємо, Гомес виступав за Металіст у сезоні 2013/14, зігравши за харківську команду 21 матч і забивши 3 голи.