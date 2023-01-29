"Мій контракт багато в чому залежить від того, як ми закінчимо сезон. Після завершення кожної кампанії ми збираємося, щоб вирішити, що буде далі. Цей рік не стане винятком", – цитує Сімеоне Marca.

Сімеоне і Атлетіко мають чіткий план на майбутнє – інсайди виявились брехнею

Нещодавно була інформація, що аргентинський фахівець піде з поста головного тренера "матрацників" влітку. Про своє рішення він нібито вже повідомив генеральному директору Мігелю Анхелю Хілю.

Зауважимо, Дієго очолює Атлетіко з грудня 2011 року. Аргентинець двічі вигравав Ла Лігу, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. По одній перемозі має в Кубку і Суперкубку Іспанії.

Цьогоріч мадридці вилетіли з єврокубків після стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі