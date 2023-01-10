Схоже, довготривала ера Дієго Сімеоне на чолі мадридського клубу добігає до завершення.

52-річний аргентинський фахівець піде з поста головного тренера "матрацників" по завершенні сезону, заявив журналіст Пако Гарсія Карідад.

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Сімеоне вже повідомив генеральному директору Мігелю Анхелю Хілю про своє рішення покинути Сівітас Метрополітано. Це відбудеться влітку по завершенні сезону 2022/23.

Зауважимо, Дієго очолює Атлетіко з грудня 2011 року. Аргентинець двічі вигравав Ла Лігу, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. По одній перемозі має в Кубку і Суперкубку Іспанії.

Наразі "матрацники" йдуть п'ятими у турнірній таблиці Прімери. З єврокубків вони вилетіли після стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

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