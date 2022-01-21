Сімеоне відмовився говорити про збереження Суареса в Атлетіко – влітку ветеран стає вільним агентом
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне зберігає в таємниці рішення щодо Луїса Суареса.
Влітку 34-річний уругваєць може піти безкоштовно, але поки немає навіть чуток про продовження угоди з "матрацниками".
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"Це дуже підступне питання. Ми вже проходили щось схоже з Фернандо Торресом багато років тому. Я не збираюся це обговорювати публічно. Я вже розмовляв з Луїсом, з клубом... Ви знаєте, що я думаю. Зараз я думаю про наступну гру з Валенсією", – наводить слова Сімеоне Marca.
Нагадаємо, для Суареса це другий сезон у складі Атлетіко після переходу з Барселони. У поточній кампанії нападник провів 28 матчів, в яких оформив 9 голів та 2 асисти.
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