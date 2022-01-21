Летом 34-летний уругваец может уйти бесплатно, но пока нет даже слухов о продлении соглашения с "матрасниками".

Суарес отказал ряду клубов и хочет присоединиться к Джеррарду в Астон Вилле

"Это очень коварный вопрос. Мы уже проходили что-то похожее с Фернандо Торресом много лет назад. Я не собираюсь это обсуждать публично. Я уже разговаривал с Луисом, с клубом... Вы знаете, что я думаю. Сейчас я думаю о следующей игре с Валенсией", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, для Суареса это второй сезон в составе Атлетико после перехода из Барселоны. В текущей кампании нападающий провел 28 матчей, в которых оформил 9 голов и 2 ассиста.

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