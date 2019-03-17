Сімеоне: Це не найгірший тиждень за час моєї роботи в Атлетіко

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями після поразки з рахунком 2:0 у виїзному матчі з Атлетіком із Більбао.

"Це не найгірший тиждень за час моєї роботи в Атлетіко. Найгірший був, коли ми програли фінал Ліги чемпіонів Реалу в серії післяматчевих пенальті в Мілані.

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Ми звикли, що потрібно постійно битися і боротися. Настав час озирнутися, поспостерігати і рости далі. В цілому, за підсумками семи місяців у нас хороша позиція в чемпіонаті Іспанії, і ми маємо намір її зберегти.

Після подій в Турині нам було нелегко, але мені сподобався другий тайм в матчі з Атлетіком. Знаємо, що можемо стати сильнішими", – цитує Сімеоне Marca.

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Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, Атлетіко вилетів з плей-офф Ліги чемпіонів, програвши туринському Ювентусу матч-відповідь 1/8 фіналу (0:3).