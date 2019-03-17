Симеоне: Это не худшая неделя за время моей работы в Атлетико

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями после поражения со счетом 2:0 в выездном матче с Атлетиком из Бильбао.

"Это не худшая неделя за время моей работы в Атлетико. Худшая была, когда мы проиграли финал Лиги чемпионов Реалу в серии послематчевых пенальти в Милане.

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Мы привыкли, что нужно постоянно биться и бороться. Пришло время оглянуться, понаблюдать и расти дальше. В целом, по итогам семи месяцев у нас хорошая позиция в чемпионате Испании, и мы намерены ее сохранить.

После событий в Турине нам было нелегко, но мне понравился второй тайм в матче с Атлетиком. Знаем, что можем стать сильнее", – цитирует Симеоне Marca.

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Напомним, во вторник, 12 марта, Атлетико вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв туринскому Ювентусу ответный матч 1/8 финала (0:3).