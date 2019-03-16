Алавес вирвав перемогу в Уески: 28 тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 28 туру Алавес здобув вольову перемогу над Уескою. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 28 тур

Уеска – Алавес – 1:2

Голи: Авіла, 14, (пен) – Кальєрі, 11, (пен), 86, Гвідетті, 80

Атлетік – Атлетіко – початок матчу о 19:30

Леганес – Жирона – початок матчу о 21:45

Алавес на останніх хвилинах вирвав здобув перемогу над Уескою. На початку матчу команди обмінялись голами з пенальті і гра йшла до несподіваної нічиєї, однак на останніх хвилинах Кальєрі та Гвідетті принесли перемогу Алавесу.

Завдяки цій перемозі Алавес набрав 44 очки та та залишився на 5 позиції, Уеска з 22 пунктами залишається на дні турнірної таблиці.