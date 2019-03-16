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Алавес вирвав перемогу в Уески: 28 тур Ла Ліги, матчі суботи

15:52 25 Читать на русском
Алавес вирвав перемогу в Уески: 28 тур Ла Ліги, матчі суботи
Боротьба в матчі Уеска – Алавес / Сайт Ла Ліги

В рамках 28 туру Алавес здобув вольову перемогу над Уескою. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

14’ Есекієль Авіла
 
Джонатан Кальєрі 11’
Джон Гвідетті 80’
Джонатан Кальєрі 86’

Чемпіонат Іспанії, 28 тур

Уеска – Алавес – 1:2

Голи: Авіла, 14, (пен) – Кальєрі, 11, (пен), 86, Гвідетті, 80

Атлетік – Атлетіко – початок матчу о 19:30

Леганес – Жирона – початок матчу о 21:45

Алавес на останніх хвилинах вирвав здобув перемогу над Уескою. На початку матчу команди обмінялись голами з пенальті і гра йшла до несподіваної нічиєї, однак на останніх хвилинах Кальєрі та Гвідетті принесли перемогу Алавесу.

Завдяки цій перемозі Алавес набрав 44 очки та та залишився на 5 позиції, Уеска з 22 пунктами залишається на дні турнірної таблиці.

Теги
Іспанія Алавес Алавес Уеска Уеска Уеска - Алавес
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