Сімеоне прокоментував скандальний витік розмови з тренером Атлетіко про Мессі та Роналду

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вперше дав коментар про свою розмову з тренером-помічником Херманом Бургосом, яка стосувалась порівняння між Крішітану Роналду та Лео Мессі.

Під час ЧС-2018 аргентинський наставник разом зі своїм асистентом у жорсткій формі висловився про гру збірної Аргентини та ситуацію загалом у місцевому футболі. Дісталось і її лідеру Мессі, який ще ніколи не зумів виграти Чемпіонат світу. Це була приватна розмова у Whatsapp, аудіо запис якої несподівано витік у ЗМІ та викликав шалений резонанс у південноамериканській країні.

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На прес-конференції напередодні матчу Міжнародного кубка чемпіонів ПСЖ – Атлетіко Дієго підтвердив, що це був його голос. Тоді наприкінці емоційної розмови він сказав Бургосу, що у звичайній команді надав би перевагу Роналду, а не земляку.

Це був період, коли Хорватія розгромила Мессі та компанію, поставивши їх на край прірви, а Кріштіану забив 3 голи у ворота Іспанії та приніс перемогу над Марокко. Однак зараз аргентинський наставник заговорив трохи в інших тонах.

"Мессі чи Роналду? Безумовно, я обрав би Лео. У цьому немає жодних сумнівів. Так, тоді мною було сказано дещо інше, але то була така собі звичайна розмова з Херманом про футбол, яка буває між друзями.

Насправді тоді я не говорив з перспективи того, хто найкращий на світі, але сказав, що до нормальної команди з пересічними гравцями краще точно підійшов би Роналду. Проте Мессі залишається найкращим гравцем світу поруч з великими футболістами", – цитує Сімеоне AS.

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