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Симеоне прокомментировал скандальную утечку разговора с тренером Атлетико о Месси и Роналду

22:47 113 Читати українською
Симеоне прокомментировал скандальную утечку разговора с тренером Атлетико о Месси и Роналду
Диего Симеоне оценил Роналду и Месси

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне впервые объяснил свой комментарий в разговоре с тренером-помощником Херманом Бургосом, касавшийся сравнения между Кришитану Роналду и Лео Месси.

Во время ЧМ-2018 аргентинский наставник вместе со своим ассистентом в жесткой форме высказался об игре сборной Аргентины и ситуации в целом в местном футболе. Досталось и ее лидеру Месси, который еще никогда не сумел выиграть Чемпионат мира. Это был частный разговор в Whatsapp, аудиозапись которого неожиданно просочился в СМИ и вызвал безумный резонанс в южноамериканской стране.

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На пресс-конференции накануне матча Международного Кубка чемпионов ПСЖ –- Атлетико Диего подтвердил, что это был его голос. Тогда в конце эмоционального разговора он сказал Бургосу, что в обычной команде предпочел бы Роналду, а не земляка.

Это был период, когда Хорватия разгромила Месси и компанию, поставив их на край пропасти, а Криштиану забил 3 гола в ворота Испании и принес победу над Марокко. Однако сейчас аргентинский наставник заговорил немного в других тонах.

"Месси или Роналду? Безусловно, я выбрал бы Лео. В этом нет никаких сомнений. Да, тогда мною было сказано нечто иное, но это была такая обычная беседа с Херманом о футболе, которая бывает между друзьями.

На самом деле тогда я не говорил с перспективы того, кто лучший в мире, но сказал, что к нормальной команде с рядовыми игроками лучше точно подошел бы Роналду. Однако Месси остается лучшим игроком мира рядом с великими футболистами", – цитирует Симеоне AS.

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