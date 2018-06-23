Сімеоне жорстко розкритикував гру збірної Аргентини та її лідера – Ліонеля Мессі

Аудіозапис зі словами наставника Атлетіко Дієго Сімеоне в додатку WhatsApp, який був адресований його помічнику Херману Бургосу, потрапив в інтернет. Аргентинець розкритикував гру своєї національної команди у матчі з Хорватією.

"Те, що відбувається зараз, відбувалося зі збірною останні чотири роки: анархія, ніякого управління з боку Асоціації футболу Аргентини або інших відповідальних осіб. Але це Аргентина, і я сподіваюся, що я не помиляюся, і збірна вийде в плей-офф.

Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

Щодо воротаря?. Херман (звертається до помічника Бургоса. – прим. – Футбол 24), він уже робив це проти Іспанії, Італії. Тоді м'яч пройшов поруч зі штангою. Я говорив, що мені шкода, що він не пропустив тоді, тому що вони б зрозуміли, що, якщо ти облажався на чемпіонаті світу, це буде гол.

Ми завжди говоримо, що футболісти найважливіші в цій грі, і це так. Але їх роль – 60%, не 90%. Тому що коли помиляємося ми, тренери, це гірше, ніж коли це роблять гравці. Тренери відіграють велику роль в футболі.

Дуже корисно побачити, що Мессі хороший гравець, але він хороший, тому що у нього неймовірні партнери. Я ставлю тобі запитання: якби тобі довелося вибирати, кого взяти в звичайну команду – Мессі чи Роналду – кого б ти вибрав?", – цитує Сімеоне 101greatgoals.com.