toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Сімеоне жорстко розкритикував гру збірної Аргентини та її лідера – Ліонеля Мессі

22 червня 22:45 3118 Читать на русском
Сімеоне жорстко розкритикував гру збірної Аргентини та її лідера – Ліонеля Мессі
Ліонель Мессі / фото: ФІФА

Аудіозапис зі словами наставника Атлетіко Дієго Сімеоне в додатку WhatsApp, який був адресований його помічнику Херману Бургосу, потрапив в інтернет. Аргентинець розкритикував гру своєї національної команди у матчі з Хорватією.

"Те, що відбувається зараз, відбувалося зі збірною останні чотири роки: анархія, ніякого управління з боку Асоціації футболу Аргентини або інших відповідальних осіб. Але це Аргентина, і я сподіваюся, що я не помиляюся, і збірна вийде в плей-офф.

Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

Щодо воротаря?. Херман (звертається до помічника Бургоса. – прим. – Футбол 24), він уже робив це проти Іспанії, Італії. Тоді м'яч пройшов поруч зі штангою. Я говорив, що мені шкода, що він не пропустив тоді, тому що вони б зрозуміли, що, якщо ти облажався на чемпіонаті світу, це буде гол.

Ми завжди говоримо, що футболісти найважливіші в цій грі, і це так. Але їх роль – 60%, не 90%. Тому що коли помиляємося ми, тренери, це гірше, ніж коли це роблять гравці. Тренери відіграють велику роль в футболі.

Дуже корисно побачити, що Мессі хороший гравець, але він хороший, тому що у нього неймовірні партнери. Я ставлю тобі запитання: якби тобі довелося вибирати, кого взяти в звичайну команду – Мессі чи Роналду – кого б ти вибрав?", – цитує Сімеоне 101greatgoals.com.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
45
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук