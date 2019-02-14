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Сімеоне продовжив контракт з Атлетіко

18:28 201 Читать на русском
Сімеоне продовжив контракт з Атлетіко
Дієго Сімеоне / Фото skysports

В Атлетіко визначились, хто очолюватиме команду протягом найближчих років.

Дієго Сімеоне підписав новий контракт з мадридським Атлетіко, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода 48-річного фахівця з мадридським клубом розрахована до 2022 року.

Дієго очолює "матрацників" з 2011 року. Аргентинець завоював з мадридцям Кубок Іспанії, золоті медалі Ла Ліги, трофей Ліги Європи та два Суперкубки УЄФА.

Після 23-х турів Ла Ліги підопічні Сімеоне посідають третю сходинку в турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів Атлетіко зустрінеться з Ювентусом в рамках 1/8 фіналу, перший матч відбудеться 20 лютого.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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