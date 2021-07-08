Сімеоне підписав новий контракт з Атлетіко
Чинний чемпіон Іспанії визначився з головним тренером.
Керівництво Атлетіко переконало Дієго Сімеоне залишити свій підпис на новому контракті з "матрацниками".
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Тепер угода про співпрацю між мадридцями та аргентинським фахівцем розрахована до літа 2024-го. Сімеоне вже встиг стати легендою Атлетіко, адже очолює команду ще з 2011 року. За цей час 51-річний аргентинець двічі завойовував золоті медалі Ла Ліги.
Попередній контракт Сімеоне був розрахований до літа 2022-го. Фахівець також має досвід роботи Расінгу, Естудіантесі, Рівер Плейті, Сан-Лоренсо та італійській Катанії.
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