Дієго Сімеоне має повне право пишатися сином, який розкішно виступає у складі Верони.

Джованні Сімеоне визнаний найкращим гравцем жовтня в Серії А, інформує прес-служба ліги.

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Аргентинець влаштував справжній ураган, оформивши 7 голів та один асист у 5 матчах. Головні досягнення 26-річного нападника Верони – гол у ворота Ювентуса (2:1) та переможний покер проти Лаціо (4:1). Сімеоне ударно розпочав і листопад, забивши лідеру турнірної таблиці – Наполі (1:1).

Додамо, що форвард належить Кальярі, а за Верону виступає на правах річної оренди. Нинішня вартість Сімеоне-молодшого за Transfermarkt – 11 млн євро.

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