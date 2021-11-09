Джованни Симеоне признан лучшим игроком октября в Серии А, сообщает пресс-служба лиги.

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Аргентинец устроил настоящий ураган, оформив 7 голов и один ассист в 5 матчах. Главные достижения 26-летнего нападающего Вероны – гол в ворота Ювентуса (2:1) и победный покер против Лацио (4:1). Симеоне ударно начал и ноябрь, забив лидеру турнирной таблицы – Наполи (1:1).

Добавим, что форвард принадлежит Кальяри, а за Верону выступает на правах годовой аренды. Нынешняя стоимость Симеоне-младшего по Transfermarkt – 11 млн евро.

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