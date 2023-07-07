Атлетіко офіційно оголосив про перехід 21-річного уругвайця з Расінга Монтевідео. Особистий контракт розрахований на 5 років, сума трансферу склала 2,7 млн євро (дані Transfermarkt).

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Моуріньо є вихованцем Насьйоналя, але розкрився у іншій столичній команді. За Расінг майже тезко зіркового тренера провів 29 матчів, результативними діями не відзначався. Захисник вже встиг отримати виклик до національної збірної Уругваю, хоча поки не дебютував.

Зауважимо, що Атлетіко цього літа дуже серйозно взявся за оновлення оборони. Раніше у цю ланку вже запросили Галана, Сьоюнджю і Аспілікуету.

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