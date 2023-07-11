Очередной напряженный эпизод случился во время вечерней тренировки "матрасников", сообщает Marca.

Моуриньо перешел играть под крылом Симеоне

Фелиш вернулся после неудачной аренды в Челси и уже пережил несколько унижений в Атлетико. Седьмой номер португальца отдали Антуану Гризманну, а затем Диего Смиеоне не дал ему сыграть в двусторонке.

Вечернюю сессию посетил спортивный директор мадридцев Андреа Берта. Фелиш отдельно подошел к нему, начал активно жестикулировать и что-то рассказывать. Берта реагировал на все спокойно.

Вероятно, Фелиш просил как можно скорее разрешить его ситуацию. Форвард до сих пор остается самым дорогим игроком в истории Атлетико (127 млн евро), но оправдать эту сумму в команде Симеоне ему не удалось.

Joao Félix 'paga' su situación con Andrea Berta: el portugués se dirige al director deportivo tras el entrenamiento y protagoniza una tensa conversación



@casalfoto pic.twitter.com/6r3RJLasXA — MARCA (@marca) July 10, 2023

Изгнанники Реала и Барселоны, чемпион мира, Рамос, богач из МЮ и друг для Цыганкова – 15 лучших свободных агентов