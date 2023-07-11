Симеоне довел Фелиша до предела – самый дорогой игрок Атлетико жалуется руководству прямо во время тренировки
Жоау Фелиш мечтает поскорее сбежать из тюрьмы мадридского Атлетико.
Очередной напряженный эпизод случился во время вечерней тренировки "матрасников", сообщает Marca.
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Фелиш вернулся после неудачной аренды в Челси и уже пережил несколько унижений в Атлетико. Седьмой номер португальца отдали Антуану Гризманну, а затем Диего Смиеоне не дал ему сыграть в двусторонке.
Вечернюю сессию посетил спортивный директор мадридцев Андреа Берта. Фелиш отдельно подошел к нему, начал активно жестикулировать и что-то рассказывать. Берта реагировал на все спокойно.
Вероятно, Фелиш просил как можно скорее разрешить его ситуацию. Форвард до сих пор остается самым дорогим игроком в истории Атлетико (127 млн евро), но оправдать эту сумму в команде Симеоне ему не удалось.
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