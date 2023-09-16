В рамках суботньої програми 5-го туру Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 5-й тур

Атлетік – Кадіс – 3:0

Голи: Гурусета, 66, Вільялібре, 68, І. Вільямс, 90+1

Валенсія – Атлетіко – початок о 17:15

Сельта – Мальорка – початок о 19:30

Атлетік у рідних стінах розгромив Кадіс. Баски святкували 10-річчя реконструкції стадіону Сан-Мамес, влаштувавши пекло для гостей з Андалусії – "леви" завдали 20 ударів (9 у площину) й дозволили провести по власних воротах лишень чотири. Втім, у першу годину зустрічі відкрити рахунок не вдалося. "Жовта субмарина" трималась на морально-вольових.

? ¡Otra doble ocasión!



Conan detiene el lanzamiento de Sancet y, en la acción posterior, Iza evita bajo los palos el tanto de Guruzeta.



0-0 I #AthleticCádiz #LaLigaHighlights pic.twitter.com/lJQAWpB42s — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2023

Аж на 66-й хвилині Гурусета вивів Атлетік уперед, після чого Горку замінили. На поле вийшов Вільялібре, який одразу ж подвоїв перевагу "смугастих" – це сталося вже на 68-й хвилині. У компенсований же час Асьєр ще й асист на Іньякі Вільямса виконав, що встановило остаточний рахунок. 3:0! Баски набирають 10 очок і підіймаються аж на другу позицію.

Райо Вальєкано переміг Алавес, піднявшись в зону Ліги чемпіонів