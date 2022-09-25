Чеський воротар Томаш Вацлік висловився про розгром від Португалії (0:4) та криваве зіткнення з Кріштіану Роналду.

"Треба зробити висновки з цієї поразки. Попереду нас чекає важкий матч, ми повинні дуже-дуже добре до нього підготуватися.

Чехія – Португалія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Я більше розчарований не рахунком, а тим, що ми не змогли навіть наблизитися до того рівня гри, на який здатні. Впевнений, що команда може запропонувати набагато більше. Індивідуально і колективно. Цього разу наш виступ зовсім не відповідав цьому.

Як розбив ніс Роналду? Випадково вдарив його рукою, коли йшов назустріч м'ячу. Ми так сильно обидва впали, що я радий, що змогли завершити поєдинок. Сподіваюся, не завдав йому сильної травми, бо його ніс сильно кровоточив", – цитує Вацліка iDNES.

В останньому турі Ліги націй Чехія боротиметься зі Швейцарією за збереження прописки в еліті, Португалія та Іспанія розіграють між собою першу сходинку.

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