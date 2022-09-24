В рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА у групі 2 Дивізіону А було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга націй УЄФА 2022/23, 5-й тур, група 2

Іспанія – Швейцарія – 1:2

Голи: Альба, 55 – Аканджі, 21, Емболо, 58

Чехія – Португалія – 0:4

Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

Нереалізований пенальті: Шик, 45+6 (Чехія)

Швейцарія підходила до виїзного поєдинку проти Іспанії в статусі аутсайдера групи 2, тож підопічним Мурата Якіна було необхідно набирати очки – бодай одне, щоб наздогнати чехів. Гості так налаштувалися, що видали потужний старт матчу, відкривши рахунок на 21-й хвилині внаслідок подачі Варгаса на голову Аканджі. Перед перервою Шакірі міг і другий гол у ворота Сімона забити, увірвався на правий край воротарського й пробивши у ближній кут, однак голкіпер виручив піренейців.

"Фурія Роха" в першому таймі мала тільки класний постріл Сарабії з лінії карного майданчика. Завдяки рикошету м'яч пройшов тільки поруч з дальньою стійкою. От і все. Тим не менш, на старті другого тайму підопічним Луїса Енріке вдалося відігратись – це Альба отримав проникний пас від Асенсіо й вистрілив під поперечку. 1:1! "Наті" одразу ж відповіли скидкою на Шакірі, після якої Джердан метрів з 10-ти пробив у стійку. З добивання він не влучив, але там був офсайд.

Цей момент стався всього за хвилину після голу господарів, а ще через дві Швейцарія знову вийшла вперед! Варгас подав з кутового, Аканджі у стрибку підправив м'яч на Емболо, а той спокійно підставив ногу – 1:2! На 63-й міг і третій гол влетіти внаслідок невдалого виходу Сімону на перехоплення, однак Унаї сам же й виправився.

Іспанія в останні півгодини провела заміни й наростила темп. Це вилилось у низку моментів. Гаві ледь не забив подачею за комірець Зоммеру, Іглесіас з класної позиції у штрафному пробив слабко, а удар Льоренте метрів з 30-ти парирували – як і постріл Солера з близької відстані в компенсований час. Відігратись господарям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Швейцарії.

У паралельному матчі все склалося саме так, як і потрібно "наті.". Чехія приймала Португалію, пропустивши повну торбу голів – хоча до перерви команда трималася більш-менш на рівних, навіть огризаючись непоганими епізодами біля воріт "селесао".

На 33-й хвилині "народна команда" таки пропустила гол. Роналду розігнав атаку, Бруну отримав передачу й прострілив на Кріша, а той не зміг зачепитись за м'яч – втім, на правому краю карного майданчика його прийняв Леау. Той покотив в штрафний на Далота, а той потужним ударом відкрив рахунок. У компенсований же до першого тайму час Бруну Фернандеш подвоїв перевагу гостей, пробивши після шикарного пасу від Руя.

Тим не менш, перший тайм міг завершитись з "мокрим" рахунком. Чехи у компенсований час заробили пенальті, який взявся виконувати Шик, однак Патрік влучив у поперечку.

На жаль, по перерві господарі "попливли". Португалія швидко довела справу до розгрому: на 52-й хвилині Далот отримав передачу на хід від Бруну, хитнув Соучека й з дистанції спрямував м'яч у дальній нижній кут – 0:3! Після цього інтрига вмерла. На 82-й хвилині гості добили Чехію з кутового, після якого відзначився Жота (Роналду виконав результативну скидку). 0:4!

У підсумку, Чехія з 4 заліковими балами опустилася на дно таблиці групи А. Швейцарія з 6 очками третя, Іспанія з 8 пунктами друга, а лідирує у квартеті Португалія (10 очок).