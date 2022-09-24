Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду у свої 37 намагається боротись за кожен м'яч, навіть якщо є загроза для здоров'я.

Зірковий форвард вийшов зі старту на поєдинок 5-го туру Ліги націй проти Чехії. Вже у першій третині тайму Роналду отримав пошкодження.

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Кріш намагався виграти верхову дуель у штрафному суперника, але зіштовхнувся з голкіпером Томашем Вацліком. Наслідком цього був розбитий ніс, серйозна кровотеча та павза. Медики надали 37-річному капітану допомогу, він повернувся на футбольне поле.

До слова, наприкінці першого тайму матчу з чехами Кріштіану ще й привіз пенальті у свої ворота, проте Шик його не реалізував.