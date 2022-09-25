Чехія – Португалія – 0:4 – відео голів та огляд матчу
08:26 - Читать на русском
Португалія обіграла Чехію в рамках 5-го туру Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Діогу Далот 33’
Бруну Фернандеш 45+2’
Діогу Далот 52’
Діогу Жота 82’
33’ Діогу Далот
45+2’ Бруну Фернандеш
52’ Діогу Далот
82’ Діогу Жота
Жодних проблем у піренейців не виникло. Вони без надзусиль відправили у ворота суперника по два м'ячі у кожного з таймів. Перед перервою Чехи змарнували шанс відродити інтригу з пенальті. Відзначимо, що Роналду лише асистував та допоміг організувати перший гол.
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Завдяки цій перемозі та поразці Іспанії в паралельному матчі Португалія вийшла на перше місце в групі. Вже 27 вересня ці команди в очному протистоянні визначать, хто зіграє у фінальній частині. Чехія опустилася на дно квартету.
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