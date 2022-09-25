Жодних проблем у піренейців не виникло. Вони без надзусиль відправили у ворота суперника по два м'ячі у кожного з таймів. Перед перервою Чехи змарнували шанс відродити інтригу з пенальті. Відзначимо, що Роналду лише асистував та допоміг організувати перший гол.

Ліга націй: Швейцарія втримала сенсаційну перемогу над Іспанією, Португалія розгромила Чехію

Завдяки цій перемозі та поразці Іспанії в паралельному матчі Португалія вийшла на перше місце в групі. Вже 27 вересня ці команди в очному протистоянні визначать, хто зіграє у фінальній частині. Чехія опустилася на дно квартету.