Чешский вратарь Томаш Вацлик высказался о разгроме от Португалии (0:4) и кровавом столкновении с Криштиану Роналду.

"Надо сделать выводы из этого поражения. Впереди нас ждет тяжелый матч, мы должны очень хорошо к нему подготовиться.

Чехия – Португалия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Я больше разочарован не счетом, а тем, что мы не смогли даже приблизиться к тому уровню игры, на который способны. Уверен, что команда может предложить гораздо больше. Индивидуально и коллективно. На этот раз наше выступление совсем не соответствовало этому.

Как разбил нос Роналду ? Случайно ударил его рукой, когда шел навстречу мячу. Мы так сильно оба упали, что я рад, что смогли завершить поединок. Надеюсь, не нанес ему сильной травмы, потому что нос сильно кровоточил", – цитирует Вацлика iDNES .

В последнем туре Лиги наций Чехия сразится со Швейцарией за сохранение прописки в элите, Португалия и Испания разыграют между собой первую строчку.