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Сіллессен пояснив, чому вирішив покинути Барселону

12:51 592 Читать на русском
Сіллессен пояснив, чому вирішив покинути Барселону
Яспер Сіллессен / Reuters

Голкіпер Яспер Сіллессен назвав причини відходу зі складу чемпіона Іспанії.

"Я хочу грати. Валенсія – це клуб з великою історією. Тут зібрана чудова команда, для мене це був ідеальний варіант. Ось чому я тут. Найважливіше в цей момент моєї кар'єри – отримувати постійну ігрову практику, тут у мене буде така можливість.

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Коли я прибув в Барселону, тер Штеген не був на такому високому рівні. Через три роки він став одним з найкращих воротарів у світі. Я думаю, що ми обидва стали кращими, але для мене настав час піти.

У мене не було проблем ні з Барселоною, ні з будь-ким в команді. Для мене головне – грати. Це єдина причина, через яку я тут. Для мене перехід у Валенсію не є кроком назад. Краще грати тут, ніж сидіти на лавці в Барселоні", – сказав Сіллессен в коментарі Marca.

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Нагадаємо, нідерландський голкіпер перейшов до "кажанів" цього літа, натомість Барселона отримала бразильця Нето, який захищав ворота Валенсії у минулому сезоні.

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Норберто Нето Норберто Нето Яспер Сіллессен Яспер Сіллессен Валенсія Валенсія Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони
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