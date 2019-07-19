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Вальдес офіційно повернувся в Барселону

15:41 171 Читать на русском
Вальдес офіційно повернувся в Барселону
Віктор Вальдес повернувся в Барселону / офіційний сайт клубу

У тренерському штабі Барселони поповнення. Відтепер у клубі працюватиме Віктор Вальдес – легендарний екс-голкіпер "блаугранас".

Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес повернувся в рідний клуб. 37-річний іспанець працюватиме у клубній академії з командою U-19, а угода розрахована на один рік з опцією продовження ще на сезон, інформує офіційний сайт каталонців.

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Вальдес розпочне роботу з командою 29 липня, а вже 27 серпня Барселона U-19 зіграє проти Аякса в рамках офіційного відкриття стадіону імені Йохана Кройффа.

Рік тому Вальдес отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO та очолив юнацьку команду Мораталас, ставши з нею чемпіоном у своїй групі в регіональній лізі Мадриду.

Нагадаємо, Віктор Вальдес – один з найкращих голкіперів в історії клубу. Іспанець провів за "синьо-гранатових" 539 поєдинків та виграв 21 трофей, серед яких 3 Ліги чемпіонів та 6 титулів чемпіона Іспанії.

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