Силлессен объяснил, почему решил покинуть Барселону

Голкипер Силлессен назвал причины ухода из состава чемпиона Испании.

"Я хочу играть. Валенсия – это клуб с большой историей. Здесь собрана замечательная команда, для меня это был идеальный вариант. Вот почему я здесь. Самое важное в этот момент моей карьеры – получать постоянную игровую практику, здесь у меня будет такая возможность.

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Когда я прибыл в Барселону, тер Штеген не был на таком высоком уровне. Через три года он стал одним из лучших вратарей в мире. Я думаю, что мы оба стали лучше, но для меня пришло время уйти.

У меня не было проблем ни с Барселоной, ни с кем-либо в команде. Для меня главное – играть. Это единственная причина, по которой я здесь. Для меня переход в Валенсию не является шагом назад. Лучше играть здесь, чем сидеть на скамейке в Барселоне", – сказал Силлессен в комментарии Marca.

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Напомним, нидерландский голкипер перешел к "летучим мышам" этим летом, а Барселона получила бразильца Нето, который защищал ворота Валенсии в прошлом сезоне.