"Ми мали чудовий шанс для Вінісіуса, ми повинні проаналізувати гру від першої до останньої хвилини, та якщо підійти прагматично, то маємо один пенальті, один гол, 1:0. У такому складному матчі, як проти Челсі, одинадцятиметровий впливає на команду. У кінці першого тайму я бачив, що в команди виходить небагато, але в другому все змінилося.

Дитяча помилка Дайєра у відеоогляді матчу Тоттенхем – Челсі – 0:1

Ми втратили багатьох важливих гравців, але продемонстрований у другому таймі дух був безсумнівним. Нам не до вподоби наша форма, але гра наприкінці матчів вселяє оптимізм. Не те, щоб помилки в обороні зникли, але ми хоча б можемо вимушено посміхнутися, згуртуватися і йти вперед.

Сподіваюся, що наступного тижня повернеться Харрі Кейн, але не решта гравців. Ми граємо проти Вест Бромвіча в неділю, якому очки потрібні не менше, ніж нам, але з інших причин", – наводить слова Моурінью BBC Sport.

Відзначимо, що після мінімальної поразки від "синіх" Тоттенхем посідає 8-ме місце в АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 7 очок. "Шпори", однак, ще мають матч у запасі.

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