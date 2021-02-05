"У нас был отличный шанс для Винисиуса, мы должны проанализировать игру от первой до последней минуты, но если подойти прагматично, то есть один пенальти, один гол, 1:0. В таком сложном матче, как против Челси, одиннадцатиметровый влияет на команду. В конце первого тайма я видел, что у команды получается немного, но во втором все изменилось.

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Мы потеряли многих важных игроков, но продемонстрированный во втором тайме дух был несомненным. Нам не нравится наша форма, но игра в концовке матчей внушает оптимизм. Не то, чтобы ошибки в обороне исчезли, но мы хотя бы можем вынужденно улыбнуться, сплотиться и идти вперед.

Надеюсь, что на следующей неделе вернется Харри Кейн, но не остальные игроки. Мы играем против Вест Бромвича в воскресенье, которому очки нужны не меньше, чем нам, но по другим причинам", – приводит слова Моуринью BBC Sport.

Отметим, что после минимального поражения от "синих" Тоттенхэм занимает 8-е место в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков. У "шпор", однако, еще есть матч в запасе.

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