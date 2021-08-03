"Через постійні порушення спортивного режиму та регулярне вживання алкоголю, внаслідок чого гравець мав погану фізичну форму і навіть не з’являвся на тренування, Перемога в односторонньому порядку розриває контракт з Андрієм Слінкіним. Бажати цьому "футболісту" вдалої подальшої кар’єри не будемо і не рекомендуємо іншим командам залучати його до свого складу.

Кобін прокоментував конфлікт Селезньова з представниками Олександрії

І на майбутнє хотіли би попередити усіх, хто зараз носить або у майбутньому одягне футболку з емблемою дніпровської Перемоги: жоден футболіст, незважаючи на усі свої минулі регалії та статусність, не може ставити себе вище, ніж клуб. Кожен матч у Другій лізі – це битва, де потрібно викладатися з першої до останньої секунди. ФК Перемога платить високі гонорари своїм футболістам, але наш клуб не буде місцем легкої наживи для тих, хто збирається "відбувати номер" на футбольному полі! Віримо у Перемогу", – написала прес-служба клубу в Instagram.

Нагадаємо, захисник розпочинав свою кар'єру в Чорноморці, а за основу відіграв 60 поєдинків. Слінкін пограв в Україні за Десну, Суми та Миколаїв, а також в Австрії, Словенії та Молдові. До Перемоги Андрій приєднався лише влітку.

Цікаво, що напередодні колектив офіційно покинув ще й Ігор Сікорський. За інформацією UA-Футбол, відхід центрального форварда був спровокований тим, що його зловили в нічному клубі в стані алкогольного сп'яніння. Разом з ним нібито перебував і вищезгаданий Слінкін.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста