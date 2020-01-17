Агробізнес розірвав контракт з гравцем, який хизувався поїздкою в Росію – клуб на прощання потролив "туриста"

Агробізнес вирішив не терпіти поведінку форварда Ігоря Сікорського, який захотів оцінити культурні принади країни-агресора.

Клуб з Волочиська на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту із 31-річним гравцем в односторонньому порядку.

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"Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується.

Вищеназваний гравець демонстративною подорожжю до Росії дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя.

В цей час, коли він в екіпіруванні нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.

ФК Агробізнес вважає неприпустимим, щоб цей футболіст був гравцем нашого клубу.

Футбольний клуб Агробізнес в односторонньому порядку розриває контракт з Ігорем Сікорським в зв’язку з порушенням пункту 3.1.7 розділу 3:

"Розділ 3. Права та обов'язки сторін

…

3.1.7. … всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу Клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їхній репутації", – йдеться в офіційній заяві Агробізнеса.

Відзначимо тонкий прощальний тролінг з боку клубу на адресу "туриста". Під однією зі своїх світлин в Instagram Сікорський ствердно написав "Так, авжеж я граю за Агро", але згодом його спустили з небес на землю: "Ні Ігорю, вже не граєш".

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