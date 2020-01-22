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Сікорський бажає продовжити кар'єру в Україні – він залишився без клубу через поїздку до Росії

16:38 1624 Читать на русском
Сікорський бажає продовжити кар'єру в Україні – він залишився без клубу через поїздку до Росії
Ігор Сікорський / фото ФК Агробізнес

Колишній форвард Агробізнеса Ігор Сікорський розповів про пошуки нового клубу після скандальної поїздки до Росії.

"Я не порушив жодних моральних принципів. Нікого не вбив, чи не пограбував. Відвідав в Санкт-Петербурзі сестру своєї бабусі. Так, я також був біля трону Катерини II, де зробив фото на тлі герба царської Росії. Дуже шкодую, що виставив фото в соцмережі.

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Якщо клуб вирішив, що я зіпсував йому імідж, то це його право. Я визнаю, що допустив велику дурницю, через що став безробітним. Тепер активно шукаю нову команду. Дуже малоймовірно, що переїду до Росії. Мене цікавить робота в рідній країні. Я далекий від політики, зосереджений на футболі. Постараюся якомога швидше забути цей скандал і продовжити кар'єру", – зазначив Сікорський в коментарі Експрес.

Нагадаємо, Агробізнес розірвав контракт із 31-річним гравцем в односторонньому порядку за те, що футболіст своїм візитом у країну-агресор завдав шкоди репутації клубу.

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