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"Коли Шевченко відвідав Росію, не було такої реакції", – Сікорський про розрив контракту з Агробізнесом

17 січня 19:16 3073 Читать на русском
"Коли Шевченко відвідав Росію, не було такої реакції", – Сікорський про розрив контракту з Агробізнесом
Ігор Сікорський / фото з відкритих джерел

Колишній нападник першолігового Агробізнеса Ігор Сікорський прокоментував розрив контракту з клубом із Волочиська.

"Я дійсно їздив до Санкт-Петербурга на чотири дні на запрошення родичів. Чесно кажучи, навіть припустити не міг, у що мені це виллється. Якби я знав, що через цю поїздку навколо мого імені буде стільки шуму, а клуб захоче розірвати контракт, то зрозуміло, що про цю поїздку я б і не замислювався.

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Дійсно, це викликало у мене шок. Але з іншого боку, чому, коли Андрій Шевченко під час війни з Росією відвідав хокейний матч в Санкт-Петербурзі, то це не викликало настільки бурхливу реакцію у української спільноти, не було такого хайпу, як у випадку зі мною? Або, хоч Усик провів свій бій в Росії, але він як і раніше є бажаним героєм багатьох українських ЗМІ.

Я все розумію, і згоден з будь-яким рішенням клубу з Волочиська. Приймаю його таким, яке воно є", – цитує Сікорського Sportarena.

Нагадаємо, Агробізнес розірвав контракт із 31-річним гравцем в односторонньому порядку за те, що футболіст своїм візитом у країну-агресор завдав шкоди репутації клубу.

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