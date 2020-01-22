Сикорский желает продолжить карьеру в Украине – он остался без клуба из-за поездки в Россию

Бывший форвард Агробизнеса Игорь Сикорский рассказал о поисках нового клуба после скандальной поездки в Россию.

"Я не нарушил никаких моральных принципов. Никого не убил, не ограбил. Посетил в Санкт-Петербурге сестру своей бабушки. Да, я также был у трона Екатерины II, где сделал фото на фоне герба царской России. Очень жалею, что выставил фото в соцсети.

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Если клуб решил, что я испортил ему имидж, то это его право. Я признаю, что допустил большую глупость, из-за чего стал безработным. Теперь активно ищу новую команду. Очень маловероятно, что перееду в Россию. Меня интересует работа в родной стране. Я далек от политики, сосредоточен на футболе. Постараюсь как можно скорее забыть этот скандал и продолжить карьеру", – отметил Сикорский в комментарии Экспресс.

Напомним, Агробизнес разорвал контракт с 31-летним игроком в одностороннем порядке при том, что футболист своим визитом в страну-агрессор нанес ущерб репутации клуба.

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